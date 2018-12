Trasporti: Garante scioperi chiede relazione a Prefettura su proteste

Roma, 20 dic. (AdnKronos) – Dopo le proteste spontanee messe in atto dai tassisti ieri, scende in campo la Commissione di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali. Il Garante, infatti, a quanto apprende l’Adnkronos, intende chiedere alla Prefettura di Roma una relazione dettagliata di quanto è accaduto per capire se le agitazioni siano riconducibili a organizzazioni collettive di categoria e se siano state rispettate le prestazioni indispensabile da garantire nel corso della protesta.

Le fonti interpellate ricordano un precedente avvenuto nel 2012. Allora, a fronte di una serie di proteste della categoria, l’authority aveva accertato che le agitazioni erano state indette da 10 organizzazioni collettive e aveva, quindi, potuto infliggere a ciascuna una sanzione da 25 mila euro, per complessivi 250 mila euro.