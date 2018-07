Trasporti: Uilt, dopo no Pacchetto Mobilità si lavori per regole contro dumping

Roma, 5 lug. (AdnKronos) – “Con soddisfazione accogliamo l’esito di votazione sul Pacchetto Mobilità, bocciato dal Parlamento europeo”. Così il segretario generale della Uiltrasporti Claudio Tarlazzi. “Le ragioni della grande mobilitazione europea dei lavoratori coinvolti dalle misure previste dal Pacchetto, che avrebbero inciso negativamente sulla qualità del lavoro degli autisti di camion e pulmann e sulle condizioni di concorrenza tra le imprese, sono state per ora recepite dai parlamentari”, sottolinea Tarlazzi.

Da tempo Uiltrasporti “chiede regole necessarie in Europa per migliorare il lavoro, la vita dei lavoratori e per garantire il diritto alla mobilità di persone e merci e la leale concorrenza in tutti i Paesi dell’Unione Europea”.

Il ritorno del provvedimento in Commissione Trasporti, determinato dalla bocciatura del Pacchetto, conclude Tarlazzi, “è l’opportunità per correggere il pacchetto mobilità secondo le reali esigenze, per un lavoro migliore e l’eliminazione del dumping sociale ed economico tra imprese di paesi diversi”.