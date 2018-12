Treni in tilt sulla linea Roma-Napoli

Roma, 17 dic. (AdnKronos) – Treni in tilt sulla tratta Roma-Napoli. Dalle 16 – riferisce Rfi in una nota – la circolazione ferroviaria sulla linea alta velocità che collega la Capitale a Napoli è rallentata in entrambi i sensi di marcia per un guasto tecnico agli impianti di gestione del traffico ferroviario. I treni sono quindi istradati su percorsi alternativi, via Cassino e via Formia, con ritardi medi di 60 minuti, con punte fino a 90 minuti. Possibili ripercussioni anche per i treni regionali e Intercity. 50 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per risolvere il problema. Le cause del guasto sono in corso di accertamento.