Trenord: M5S Lombardia, bene Toninelli, più treni e interventi su snodi

Milano, 14 nov. (AdnKronos) – Dario Violi, consigliere regionale del M5S Lombardia, saluta con favore l’incontro a Roma tra il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli e il governatore della regione Attilio Fontana per trovare un’intesa su Trenord.

“Arriveranno – sottolinea – più treni e Rfi investirà sui punti di snodo fondamentali dell’infrastruttura ferroviaria che oggi rallentano il servizio. L’obiettivo è restituire ai pendolari un trasporto pubblico degno della Lombardia e migliorare nel più breve tempo possibile un servizio che è diventato da terzo mondo”.

Il trasporto su treno della regione “è tornato ad essere una priorità, è un grande risultato, come i treni che sono già arrivati. Non è accaduto con i Governi precedenti, ma non ci interessa recriminare sul passato. Restiamo concentrati e concreti”.