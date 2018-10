Trentino: Ciambetti (Veneto), premiato chi come Salvini e Zaia è dalla parte della gente (2)

(AdnKronos) – “I trentini e i Sudtirolesi hanno scelto di scrivere la storia e penso che assisteremo nei mesi a venire a una forte innovazione non solo nelle loro province ma nell’intero Nord-est nel rispetto delle singole specificità, ma anche nella coscienza delle opportunità che il fare squadra assieme può aprire. Il segnale di Trento è molto più importante di quanto non si pensi: elevata partecipazione e scelta chiara attorno a Maurizio Fugatti con l’intero Nord-est che, come dicevo, si ricompatta attorno al fulcro dato dalla Lega Nord che ha saputo interpretare bisogni e aspirazioni dei cittadini dando esempi concreti di buon governo sia in Regioni chiave come Veneto con Luca Zaia e Lombardia, sia al governo nazionale dove Matteo Salvini ha dato, in pochi mesi, segnali concreti di cambiamento e di capacità nell’affrontare le emergenze”, spiega Ciambetti.

“Il risultato elettorale del 21 ottobre a Trento e Bolzano non è frutto di quel deleterio populismo, sovranismo e quant’altro le élite hanno voluto far credere in questi ultimi mesi, bensì è la scelta del buon governo di chi affronta i problemi delle famiglie, dei giovani, delle piccole imprese e del mondo del lavoro”, conclude.

