Trentino Sviluppo: in 2017 patrimonio gestito oltre 1 mld

Roma, 5 lug. (AdnKronos) – Numeri ancora in crescita per Trentino Sviluppo, l’Agenzia della Provincia Autonoma di Trento dedicata a favorire lo sviluppo sostenibile e inclusivo del sistema trentino, che ha chiuso il 2017 con un utile di 408 mila euro e un patrimonio gestito pari a 1 miliardo e 96 milioni di euro. Nel 2017 l’Agenzia, di concerto con la Provincia, ha avviato 9 accordi di sviluppo finalizzati alla crescita delle imprese del territorio e alla riconversione di aree industriali dismesse. Nello specifico, a fronte di un investimento pubblico pari a 18 milioni di euro, sono stati generati sul territorio investimenti privati per 71 milioni di euro e sono stati coinvolti 683 posti di lavoro, 284 dei quali sono stati creati “ex novo”.

Dati che, sommati a quelli delle 22 operazioni poste in essere nei due esercizi precedenti, portano a 2.903 posti di lavoro complessivamente interessati, tra cui 1.024 nuovi occupati a regime e quasi 244 milioni di euro investiti dai privati in piani di sviluppo industriale locale In netto raddoppio, poi, i numeri dell’attrazione di imprese dal resto d’Italia e dall’estero (19 contro le 10 del 2016) e di aspiranti e neo-imprenditori coinvolti nel percorso formativo Innovation Academy (660 rispetto ai 272 del 2016).

“Per anni, Trentino Sviluppo ha navigato in mezzo a una crisi economica territoriale devastante – ha dichiarato il presidente uscente di Trentino Sviluppo, Flavio Tosi – e ha saputo, in quel contesto, essere un efficace strumento di pronto intervento a salvaguardia di tanti posti di lavoro. Oggi Trentino Sviluppo è la società del sistema pubblico locale che più ha saputo cambiare per adeguarsi al nuovo contesto economico, dove il mondo corre veloce e le aziende hanno esigenze mutevoli. Per queste realtà siamo diventati un punto di riferimento fondamentale, in grado di cogliere il meglio da ogni opportunità”.