Truffe: ex dipendente postale raggira 1,1 mln euro a clienti, arrestata

Milano, 28 giu. (AdnKronos) – Un’ex dipendente di Poste Italiane ha truffato – con la complicità della sorella – una quarantina di conoscenti e clienti per 1,1 milioni di euro. Soldi ottenuti fingendo di sottoscrivere finanziamenti vantaggiosi e spesi, in gran parte, nel gioco d’azzardo. Per la donna sono scattate le manette, la sorella è invece ai domiciliari. Le indagini della Guardia di finanza di Monza sono iniziate nell’ottobre 2016 quando una coppia di coniugi anziani ha denunciato la truffa.

La donna, consulente di Poste fino al gennaio 2017, ha proposto alla coppia di sottoscrivere nel 2014 un investimento finanziario a suo dire vantaggioso in quanto riservato ai dipendenti. Visto il rapporto di conoscenza, le vittime hanno versato complessivamente 165.000 euro, tra il 2014 e il 2016, senza sospettare nulla: venivano ricevute nell’ufficio della donna per compilare i moduli e per i necessari aggiornamenti. Una volta saputo delle operazioni finanziarie, il figlio della coppia ha notato alcune anomalie nelle modalità di gestione dell’investimento e chiedendo spiegazioni all’ufficio postale ha scoperto la truffa.

Le indagini dei finanzieri hanno portato alla luce altri casi di truffa con le stesse modalità: oltre 40 le vittime (parenti, amici, vicini di casa e clienti abituali) tra il 2013 e il 2016, che hanno sottoscritto falsi contratti – spacciati per investimenti riservati ai soli dipendenti – a fronte dei quali hanno versato in contanti, con assegni e bonifici, somme pari a 1,1 milioni, in gran parte spesi nel gioco d’azzardo. Per rendere credibile il raggiro ed eludere le richieste di chiarimenti, la donna versava sui conti dei truffati del denaro sottratto ad altri clienti. Le indagini hanno evidenziato anche il ruolo della sorella dell’ex dipendente postale, che deve rispondere di concorso nel reato di truffa, favoreggiamento e ricettazione.