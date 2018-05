Tumori: oltre 70 mila alla Race for the Cure, apre Villaggio salute donne

Roma, 17 mag. (AdnKronos Salute) – Dopo 19 anni la ‘Race for the Cure’ “continua a crescere senza dare segni di stanchezza. Una cosa importante perché la lotta al tumore al seno non tutti la sentono come una priorità. Siamo sicuramente già oltre i 70 mila iscritti”. Lo riferisce all’AdnKronos Salute Riccardo Masetti, presidente di Komen Italia, che insieme alla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e al ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha inaugurato il Villaggio della salute delle donne della Race for the Cure al Circo Massimo a Roma.

Quattro giorni di salute, da oggi al 20 maggio quando si correrà la ‘Race’, dedicati allo sport e al benessere per la lotta ai tumori del seno. La Race for the Cure è la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo, organizzata da Susan G. Komen Italia. Quest’anno, la manifestazione si arricchisce di nuove iniziative e, per la prima volta, durerà quattro giorni invece di tre. Tra le novità: ancora più laboratori, ancora più consulenze specialistiche ed esami diagnostici, ingressi gratuiti nei musei a tutti gli iscritti.

“Abbiamo fatto moltissimo per la salute delle donne – sottolinea Lorenzin – Pensiamo soltanto al ragionamento fatto con i nuovi Lea e al nuovo Piano nazionale dei vaccini, dove abbiamo introdotto tutta una serie di screening per le donne. Anche i tumori, come altre malattie, possono essere prevenuti non solo con gli stili, ma con le vaccinazioni come dimostra quello contro il Papillomavirus”.