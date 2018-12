Tumori: radioterapia, simposio Upmc il 14 e 15 dicembre a Roma

Roma, 10 dic. (AdnKronos Salute) – ‘Il ruolo della radioterapia stereotassica nella patologia oncologica discussa negli ambulatori multidisciplinari’: è questo il tema del 6° simposio annuale Upmc, in programma a Roma venerdì 14 e sabato 15 dicembre presso l’Auditorium Via Veneto.

Il simposio affronta la delicata gestione di tumori in quattro sedi specifiche – encefalo, addome, torace e pelvi – discussa in un tavolo multidisciplinare da radioterapisti, oncologi, chirurghi e fisici sanitari e diverse altre figure professionali che si confronteranno sulle ipotesi di trattamento del paziente oncologico alla luce delle più recenti opzioni terapeutiche: dall’associazione tra trattamenti chirurgici e sistemici più tradizionali, come la chemioterapia, ai più innovativi quali target therapy e immunoterapia.

Il congresso, aperto gratuitamente al pubblico (previa registrazione online), consentirà a medici di medicina generale, specialisti e operatori di settore l’acquisizione di 10 crediti Ecm. Il simposio vedrà la partecipazione di oltre 130 esperti nazionali e internazionali e professionisti coinvolti nella gestione delle patologie tumorali. Il programma completo è consultabile all’indirizzo http://www.upmcsanpietro.it/upmc-6-simposio-radioterapia/.