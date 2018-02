Turismo: assessore Sicilia, nostra miniera ma al nono posto in Italia per presenze (2)

(AdnKronos) – “Questo mese saremo alla borsa Berlino, poi a Mosca. Abbiamo accordi con il Canada e Israele. Stiamo poi lavorando perché il Gran Premio di Formula Uno in Australia quest’anno sia targato Regionale siciliana” spiega l’assessore, per il quale il rilancio del comparto passa anche da un investimento sui collegamenti. “Siamo riusciti a convincere Air Mala a investire su 15 nuove rotte aere in Sicilia. E’ stato inaugurato già il Vienna-Catania e a breve sarà la volta del Londra-Catania, per poi passare al Berlino-Catania e altre 12 rotte. Stiamo cercando anche di chiudere un accordo per una rotta diretta Cina-Palermo”.

Tra i problemi da affrontare poi c’è la fidelizzazione del turista. “La Toscana e l’Umbria hanno un numero di turisti annuo nettamente inferiore alla Sicilia, ma hanno un trend in crescita e i dati ci dicono anche che i turisti che mettono piede una volta in queste mete turistiche ci torneranno altre 6-8 volte nel resto della loro vita. Cosa che non accade in Sicilia. Noi non ci possiamo permettere di avere una media di 12 milioni annui di turisti che non tornano più nell’Isola. Mi meraviglia che in passato non sia stata messa a punto una politica sulla fidelizzazione del ‘cliente turista’. Noi su questo stiamo investendo. Negli ultimi 12 anni sono stati chiusi tutti gli info point della Regione, il turista che arrivava in regione non aveva un punto in cui chiedere informazioni, noi ne abbiamo già aperto una quindicina. Si tratta – conclude Pappalardo – di creare le condizioni per la crescita, perché gli investitori tornino nell’Isola”.