Turismo: da Intesa Sp plafond 5 mld a livello nazionale di cui 1,5 al Triveneto (4)

(AdnKronos) – “La sfida del turismo si gioca sulla capacità di creare valore su una ampia filiera, grazie ad un reticolo efficiente costruito su investimenti, innovazione, cultura, formazione, offerta integrata e digitale – spiega Renzo Simonato, direttore regionale Veneto Friuli VG Trentino AA Intesa Sanpaolo. – Siamo a disposizione per trovare soluzioni che consentano di estendere al turismo le opportunità offerte dal Piano Impresa 4.0 e consideriamo le imprese del settore tra quelle oggetto di particolare valorizzazione nelle nostre valutazioni di merito creditizio e commerciale, anche grazie alla loro capacità di coinvolgere settori trainanti della nostra economia come l’agroalimentare e la cultura”.

“Per facilitare l’accesso al credito da parte delle imprese del settore, Intesa Sanpaolo ha siglato un accordo triennale di collaborazione tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) che prevede un plafond di 5 miliardi di euro, di cui 1,5 per il Triveneto, destinato prioritariamente alla predisposizione di un vero e proprio “Patto per il Turismo 4.0””, ha concluso.

