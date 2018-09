Turismo: Federalberghi Veneto, dilaga il sommerso

Venezia, 25 set. (AdnKronos) – “La promessa, per il turista è di vivere un’esperienza autentica”. A lanciare l’allarme, chiedendo al governo quali misure intenda adottare per arginare il problema, è il presidente di Federalberghi Veneto, Marco Michielli, intervenuto oggi a Roma alla giunta nazionale di Federalberghi, presente il ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Gianmarco Centinaio.Al centro, le camere, gli appartamenti e le case offerti nei grandi portali online e le conseguenze del dilagare della cosiddetta sharing economy.

“Nella nostra regione, secondo quanto elaborato da Federalberghi/Incipit srl sui dati Inside Airbnb, ad agosto 2018 risultavano disponibili su Airbnb 22.918 alloggi, in crescita del 79,89% rispetto ad agosto 2016 (quando il portale ne pubblicizzava 12.740) – sottolinea- Degli annunci presenti su Airbnb.it: 17.102 (74,62%) sono riferiti a interi appartamenti; 13.858 (60,47%) sono disponibili per più di sei mesi; 15.442 (67,38%) sono gestiti da host che mettono in vendita più di un alloggio. Un quadro preoccupante, dal quale emergono i 4 ‘grandi inganni’ che si annidano tra le maglie della ‘rete’”.

E secondo Michielli: “non è vero che si tratta di forme integrative del reddito: sono attività economiche a tutti gli effetti, che molto spesso fanno capo ad inserzionisti che gestiscono più alloggi; non è vero che si condivide l’esperienza con il titolare: la maggior parte degli annunci pubblicati su Airbnb si riferisce all’affitto di interi appartamenti, in cui non abita nessuno; non è vero che si tratta di attività occasionali: la maggior parte degli annunci si riferisce ad appartamenti disponibili per oltre sei mesi all’anno; non è vero che le nuove formule compensano la mancanza di offerta: gli alloggi presenti su Airbnb sono concentrati soprattutto nelle grandi città e nelle principali località turistiche, dove è maggiore la presenza di esercizi ufficiali”.

