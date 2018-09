Turismo: Partours, Umberto Solimeno nominato vicepresidente

Roma, 26 set. (Labitalia) – Il consiglio di amministrazione della Partours spa, società controllata dal fondo internazionale Arkus network e proprietaria dei brand Best Tours e Metamondo, ha cooptato Umberto Solimeno in qualità di membro del consiglio di amministrazione e vice presidente con delega ai rapporti istituzionali. Umberto Solimeno ha una vasta e importante esperienza nel mondo del trasporto e del turismo, con incarichi di rilievo in oltre 30 anni di carriera. Laureato in Economia, attuale direttore generale dell’aeroporto internazionale Umbria Perugia, ha ricoperto ruoli apicali e direzionali in aziende nazionali e internazionali, lavorando per tour operator, compagnie aeree, alberghiere e delle crociere.

Solimeno ha ricoperto, inoltre, l’incarico di consigliere della sezione trasporti di Unindustria, nonché di presidente della Ibar e membro esecutivo del Fairo, associazioni legate al mondo del trasporto aereo internazionale e nazionale. Con la nomina di questo alto profilo executive, Partours e Arkus Network intendono rafforzare la propria immagine, rilanciando e riaffermando il valore dei marchi nel mondo del turismo su scala nazionale ed internazionale.

“Con la nomina di Umberto Solimeno si rafforzano le competenze di governance di un gruppo che punta a conquistare leadership di mercato per autorevolezza, capacità tecnico-professionali e qualità dei servizi offerti al mondo del trade e delle agenzie di viaggio, con le quali collaboriamo da tempo. Abbiamo obiettivi di crescita importanti e progetti autorevoli in cantiere”, spiega il presidente di Partours, Luigi Borri.

