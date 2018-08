Turismo: previsti nel 2018 oltre 126 mln di arrivi in Italia, +2,7%

Milano, 13 ago. (AdnKronos) – Aumenta il numero di turisti che scelgono l’Italia come destinazione per le vacanze e continua a salire il numero di visitatori stranieri. Per il 2018 sono previsti poco più di 126 milioni di arrivi che dovrebbero generare 426 milioni di presenze, con un periodo medio di permanenza di 3,37 notti per cliente. Un andamento in crescita rispetto all’anno precedente, con un incremento del 2,7% degli arrivi e dell’1,3% delle presenze. E l’incremento maggiore, secondo la nota previsionale per il 2018 realizzata dall’Istituto Demoskopika, si registra nella componente straniera, con la previsione di oltre 2,2 milioni di arrivi in più (+3,7%) per quasi 6 milioni di pernottamenti (+2,7%).

A livello territoriale, sono quattro le destinazioni regionali a maggiore presenza di turisti stranieri: Veneto, Lazio, Lombardia e Trentino Alto Adige. E a registrare la crescita più sostenuta, in termini percentuali, sono Basilicata, Sardegna, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria.

In particolare per la componente straniera sono 62,8 milioni di arrivi previsti quest’anno, a fronte dei 60,5 milioni del 2017 (+3,7%) e 216,4 milioni di presenze a fronte delle 210,7 milioni di presenze dell’anno precedente (+2,7%). E sono cinque le destinazioni regionali nelle cui offerte ricettive, in valore assoluto, si concentra circa il 70% dei pernottamenti dei clienti stranieri, pari a 150 milioni di presenze: Veneto (48,3 milioni di notti), Trentino Alto Adige (30,3 milioni), Toscana (25,5 milioni), Lombardia (24,9 milioni) e Lazio (21 milioni).

