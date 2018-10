Turismo: Zaia, ‘Buy Veneto’, una borsa per la prima industria della nostra Regione (3)

(AdnKronos) – “Quest’anno abbiamo aggiunto anche un’azione specifica del workshop al prodotto turistico montano – ha spiegato l’assessore – con incontri b2b svoltisi a Longarone nell’ambito del ‘Dolomiti Show’, ai quali hanno partecipato 26 buyer stranieri appositamente selezionati. Per la montagna, d’altro canto, in questi anni non stiamo lesinando attenzioni e risorse. E i risultati ci stanno dando ragione: i tanti bandi per la promozione di investimenti non solo a favore delle strutture ricettive, ma anche per le reti d’impresa e i servizi, sono stati per così dire premiati da una crescita degli arrivi e delle presenze nella montagna veneta che, in base alle stime dei primi nove mesi del 2018, si attestano rispettivamente attorno a un +6,2% e a un +2,8% rispetto allo stesso periodo del 2017”.

Caner, tra le novità di questa edizione del ‘Buy Veneto’, ha evidenziato quella riguardante il cospicuo aumento della presenza delle agenzie digital, che operano esclusivamente sul web: “Un chiaro segnale dei tempi – ha detto –, che ci permette di incontrare personalmente dei tour operator che stanno conquistando sempre più importanti fette di mercato”.

“L’ultima valutazione è rivolta alla Cina – ha concluso Caner –. Lo scorso anno ospitammo per la prima volta al ‘Buy Veneto’ operatori cinesi, una presenza che si è tradotta subito con un aumento a doppia cifra di turisti provenienti da quel grande Paese: da ottobre a dicembre 2017, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, gli arrivi di turisti cinesi in Veneto sono cresciuti del 25%, e le presenze del 26%. Siamo tutt’oggi impegnati su questo importante mercato con diverse iniziative promozionali e saremo presenti con un nostro spazio alle fiere e ai workshop in programma a ottobre a Macao e a novembre a Shangai. Ma a fare la differenza sarebbero i collegamenti aerei diretti tra la Cina e Venezia, ai quali, insieme alla SAVE, stiamo lavorando”.

