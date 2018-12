Tutto pronto per l’edizione 2018 del Presepe Vivente

200 figuranti per 34 quadri. Sono questi alcuni numeri dell’edizione 2018 del Presepe Vivente in programma mercoledì prossimo, 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, primo martire della storia.

Gesù Bambino sarà “interpretato” dal piccolo Flavio che insieme ai suoi genitori Erica e Francesco

rappresentano la Sacra Famiglia. Sarà un’esperienza unica e irripetibile che sicuramente rimarrà indelebile nella loro memoria di genitori. La capanna, quest’anno, è stata allestita all’inizio di via delle Carbonaie, praticamente dietro palazzo San Michele. Come ogni anno, gli organizzatori cercano di apportare delle novità alla rappresentazione in modo da favorire sempre un numero maggiore di visitatori e al contempo di far conoscere e ammirare alcuni luoghi e vicoli più caratteristici di Castiglion Fiorentino. Ecco che il “ciak si gira!” verrà dato alla ore 17.00. I quadri partiranno fin da Porta Fiorentina per poi proseguire per piazza San Francesco, vicolo Buio, Piazza dello Stillo, dove, nei pressi, ci saranno i Re Magi, via Rosa, vicolo Paglicci, Piazza della Tinaia e piazza Verdi. Particolarmente allestita sarà via San Michele dove sia a sinistra che a destra sono state realizzate numerose location con gli artigiani. Il percorso, poi, si snoda per Logge di piazza, a Porta Romana, piazza del Collegio, Vicolo Castelli, vicolo del Lampione, piazzetta Carbonaie per poi terminare il giro con il quadro della Natività dove sarà presente anche la Corale Mariotti.

“Un ringraziamento particolare ai Rioni, al Gruppo Storico, alle tante associazioni castiglionesi e gli altrettanti circoli che hanno aderito fin da subito alla rappresentazione del Presepe” afferma il Sindaco Mario Agnelli. “Ringrazio i tanti castiglionesi che, ancora una volta, hanno dato prova della loro generosità e dell’attaccamento al proprio paese partecipando attivamente alla realizzazione della manifestazione. Un evento che è sempre più apprezzato dai numerosi turisti che anno dopo anno scelgono Castiglion Fiorentino come luogo ideale per trascorrere le proprie ferie” conclude Devis Milighetti, Assessore alla Promozione Turistica.