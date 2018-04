Tv: intesa Mediaset-Sky per trasmettere su satellite Premium Cinema e Serie (2)

(AdnKronos) – Nel suo complesso, “l’intesa di oggi permette a Mediaset di diventare editore su tutte le piattaforme, satellite pay compreso e di creare nuovo valore grazie all’utilizzo da parte di terzi della propria piattaforma pay”. L’intesa odierna “rappresenta anche un nuovo passo avanti di Mediaset nel quadro della digital transformation di Premium iniziata con il piano ‘Mediaset 2020’ presentato al mercato nel gennaio 2017”.

In aggiunta, “per conseguire l’obiettivo di accelerare e completare il processo di digital transformation in atto, Mediaset potrebbe valutare l’opportunità di ampliare il perimetro della partnership con Sky Italia all’area ‘Operation pay’, e cioè ad ambiti come la manutenzione tecnica, l’accesso condizionato, l’assistenza ai clienti, le attività commerciali e altre analoghe attività operative così da poter conseguire, in futuro, ulteriori benefici economici”.