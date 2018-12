Tv: Renzi, Anastasio è un talento, ridicola polemica su suoi ‘like’

Roma, 15 dic. (AdnKronos) – “Chi ha seguito X-Factor sa che la vittoria di Anastasio ha messo tutti d’accordo. Quel ragazzo può piacere o meno ma è un talento straordinario. Fare polemica politica sui like che Anastasio mette è ridicolo”. Lo scrive Matteo Renzi su Fb.

“Ok, ha messo un like a Trump o a Salvini. Io non l’ho mai fatto e mai lo farò. Ma posso dire che un artista si giudica per quello che è? E che Anastasio ha stravinto meritando tutto? E che se la smettessimo di fare polemica politica su tutto sarebbe meglio? Non mi interessa sapere per chi vota Anastasio, mi basta riconoscere che a X-Factor ha spaccato. Giù il cappello e basta polemiche, dai”.