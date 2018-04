Tv: Sky si estende a digitale terrestre, accordo con Mediaset (2)

(AdnKronos) – “Dopo il lancio di Sky Q e l’annuncio della partnership con Netflix – sottolinea Zappia – questo accordo conferma la determinazione di Sky di offrire la miglior esperienza televisiva possibile agli italiani”.

L’altra ottima notizia è per chi invece non è ancora cliente Sky: “Grazie a questa nuova partnership, infatti, offriremo ancora più libertà di scelta a coloro che vogliano accedere alla Paytv, lanciando a giugno una offerta pensata per il digitale terrestre. Portare nelle case dei nostri abbonati un’esperienza televisiva ancora più ricca e completa, lasciando loro la libertà di scegliere come riceverla, è motivo di grande soddisfazione”. Ed è “proprio i nostri clienti che vorrei ringraziare – conclude Zappia -. Con la loro fiducia ci stimolano a migliorare ogni giorno il nostro servizio”.