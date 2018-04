Tv: Sky si estende a digitale terrestre, accordo con Mediaset (4)

(AdnKronos) – Gli abbonati Sky al pacchetto Sky Famiglia potranno quindi vedere il canale Premium Action, dedicato alle serie d’azione, ai supereroi, al fantasy e al sci-fi, Premium Crime, il canale delle serie poliziesche e legal, Premium Joi con le grandi storie, che spaziano dal medical, al romance, ai drama familiari e Premium Stories, dedicato alle serie comedy, sitcom e alle commedie di ogni genere. Questi canali vanno a rafforzare un’offerta già ricchissima che va da Sky Uno a Fox, da Sky Atlantic a National Geographic.

Alle apprezzatissime produzioni originali Sky, come Gomorra-La serie, The Young Pope, Babylon Berlin, Britannia, o l’atteso Il Miracolo di Niccolò Ammaniti e alle serie tv internazionali trasmesse anche in contemporanea con gli Stati Uniti prodotte da Hbo, Disney e Fox, come Westworld, Il Trono di Spade, Grey’s Anatomy, The Walking Dead, Billions, Trust, si aggiungeranno titoli del calibro di Gotham, Chicago Fire, Supergirl, Suits e Mr Robot. Questa offerta di contenuti di pregio senza precedenti si combinerà con la qualità dell’esperienza di visione che da sempre offre Sky, oggi più forte che mai grazie a Sky Q.