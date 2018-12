Uccide a coltellate il marito nel sonno

Palermo, 15 dic. (AdnKronos) – Una donna ha ucciso a coltellate il marito nel sonno. E’ accaduto la notte scorsa nel quartiere periferico di Falsomiele a Palermo. E’ stata la stessa donna ad avvertire il 118 per chiedere un’ambulanza ma i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso dell’uomo. Sembra che in casa ci fossero due figli della coppia, che dormivano.

Adesso è in corso l’interrogatorio della donna, che non è ancora in stato di fermo. Sembra che negli ultimi tempi i rapporti tra la coppia fossero molto problematici.