Ucciso il figlio di al-Baghdadi

New York, 4 lug. (AdnKronos) – Hudhayfah al-Badri, figlio di , leader dell’autoproclamato Stato Islamico, è stato ucciso durante un attacco sferrato dai jihadisti a Homs, in Siria. Ad annunciarlo è stata l’agenzia del gruppo, ‘Amaq’, che parla di “un’operazione contro i Nusayriyyah” – termine usato dall’Isis per riferirsi agli alawiti del presidente Bashar al Assad – e “i russi alla centrale elettrica di Homs”, pubblicando la foto di un giovane che imbraccia un fucile d’assalto. Notizie sulla morte del leader Isis al-Baghdadi sono circolate più volte ma, secondo quanto riportato dall’intelligence irachena a maggio, ora si trova in Siria.