Ue: Conte, debito pubblico italiano pienamente sostenibile

Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Il debito pubblico italiano è oggi pienamente sostenibile. Dobbiamo certamente puntare alla sua riduzione, ma in una prospettiva di crescita economica. Ed orienteremo la politica fiscale e di spesa pubblica al perseguimento degli obiettivi di crescita stabile e sostenibile”. Lo sottolinea il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in Aula alla Camera in vista del Consiglio Ue al via domani.

“Questo è il nostro messaggio chiave in sede di discussione sulla governance economica della nostra Europa, al prossimo Eurosummit del 29 giugno a margine del Consiglio Europeo. Resto ottimista – assicura il premier – sull’esito della riflessione che ci attende a Bruxelles, ma sarò molto chiaro su queste nostre posizioni. Se vogliamo impedire il declino dell’Unione e realizzare un’Unione in campo economico che sia percepita come realmente vicina ai nostri cittadini, è il momento di far avanzare la condivisione del rischio, finora rimasta troppo indietro”.