Ue: Conte, governo parla con una sola voce, ferma e risoluta

Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Il Consiglio Europeo fissato per domani e dopodomani costituisce un momento cruciale per il futuro dell’Unione Europea: in agenda prevede temi fondamentali come la migrazione, la sicurezza e la difesa europea, l’innovazione e il digitale, il lavoro, la crescita e la competitività, l’Unione Bancaria e Monetaria, e il prossimo Quadro Finanziario Pluriennale settennale dell’Unione”. Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo in Aula alla Camera.

“Questo Consiglio Europeo, il primo di questo governo, arriva in un momento in cui è sempre più evidente l’urgenza di rispondere alle aspettative reali dei cittadini con proposte concrete, con l’indicazione chiara di un percorso da seguire e di obiettivi da raggiungere. Senza tentennamenti, senza ambiguità, senza paura”, rimarca il premier incassando il primo applauso dall’Aula.