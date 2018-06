Ue: Di Maio, da Italia 20 mln al bilancio, mi aspetto sostegno

Roma, 21 giu. (AdnKronos) – “Mezz’ora fa ho incontrato la commissaria Thyssen, le ho spiegato che il nostro governo ha un obiettivo”, ovvero “rimettere in piedi i centri impiego e fare il reddito di cittadinanza. L’Europa deve essere un’Europa che si occupa di povertà e occupazione, credo di aver trovato un interlocutore molto disponibile e valido” per poter “arrivare ad avere il reddito di cittadinanza l’anno prossimo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, ospite di Agorà su Rai3 in collegamento da Lussemburgo dove è in corso il consiglio europeo dei ministri dell’occupazione.

A chi gli domanda se ciò si traduca in una maggiore flessibilità, “sono molto cauto sul bilancio di Stato. Sono qui per chiarire che l’Italia dà circa 20 miliardi di euro al bilancio europeo e si aspetta un grande sostegno”, replica Di Maio snocciolando i numeri su povertà e disoccupazione: “nascondere la polvere sotto il tappeto come hanno fatto i precedenti governi non va bene. Io qui racconto i dati e i problemi e mi aspetto risposte”.