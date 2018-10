Ue: Di Maio, in Europa ci sarà terremoto politico come quello del 4 marzo

Roma, 7 ott. (AdnKronos) – “C’è stato un terremoto politico in Italia il 4 marzo. Tenete presente che nei prossimi 6 mesi, con le elezioni europee, ci sarà un terremoto politico anche in Europa e le regole cambieranno quasi tutte”. Ad affermarlo è il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio che oggi è in Basilicata.

“Sta per accadere in Europa quello che è accaduto il 4 marzo in Italia: quelli che credevano di stare tutta la vita” al governo “avranno una brutta sorpresa. Quelli che magari ci credevano” nel cambiamento, “avranno una bella sorpresa dai cittadini delle varie nazioni”.

