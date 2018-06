Ue: domani convegno M5S alla Camera presente Fico

Roma, 24 giu. (AdnKronos) – “Sovranità Italia, Europa: quale Unione?”. Domani, alle 17.30, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari alla Camera, si svolgerà il decimo appuntamento di “Parole guerriere seminari rivoluzionari”. Parteciperanno all’evento Dalila Nesci, parlamentare Movimento 5 Stelle promotrice di “Parole guerriere”, Roberto Fico, presidente della Camera,i Andrea Cioffi, senatore Movimento 5 Stelle sottosegretario al Ministero per lo Sviluppo economico ed il lavoro; Alberto Bagnai, senatore Lega presidente commissione Finanze del Senato, il poeta e filosofo Marco Guzzi.

“A 61 anni dalla firma del Trattato di Roma, che istituì la Comunità economica europea, la questione su quale sia il significato reale dell’identità europea -sottolinea Nesci presentando il convegno- rimane cruciale per il destino dell’Italia. Neanche 17 anni di moneta unica sono riusciti a trasmettere ai popoli europei un senso profondo di unità. Perché i Popoli europei non riescono a persuadersi fino in fondo del senso e della bontà di questa cruciale idea?”