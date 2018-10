Ue: Fermi a sessione plenaria Comitato Regioni, dare ascolto a territori (4)

(AdnKronos) – A Bruxelles è presente anche il consigliere segretario del consiglio regionale Giovanni Malanchini (Lega), che partecipa ad alcune sessioni previste nel programma dei lavori dedicato alla Settimana europea delle Regioni e delle Città.

“L’attuale Ufficio di Presidenza, fin dal suo insediamento, ha mostrato grande interesse a rafforzare il ruolo della Lombardia all’interno del Comitato delle Regioni – ha sottolineato Malanchini -. Credo che il nostro ruolo, a livello europeo, sia determinante per l’importanza politica ed economica della nostra Regione. Portiamo ai tavoli di Bruxelles una visione di Europa rispettosa dei territori e delle loro potenzialità, ispirata ad un principio di sussidiarietà che rappresenta l’unica via per garantire la coesione dell’Unione”.

Anche in questa sessione plenaria, evidenzia Malanchini “il nostro contributo, su temi fondamentali quali l’immigrazione, la tutela delle produzioni agricole e agroalimentari di qualità, le politiche ambientali e l’innovazione, é determinante. L’autonomia ci obbligherà ad essere sempre più un punto di riferimento in Italia e in Europa”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...