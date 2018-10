Ue: Fermi a sessione plenaria Comitato Regioni, dare ascolto a territori

Milano, 9 ott. (AdnKronos) – “La campanella di fine ricreazione è già suonata da un pezzo. Se i territori non tornano ad essere i veri protagonisti delle scelte e delle decisioni prese in sede europea e se Regioni e Città non saranno messe in grado di incidere in modo significativo nelle politiche europee, l’Europa così come la concepiamo oggi rischia di essere un soggetto sempre più astratto e lontano dalla volontà e dalle esigenze dei cittadini e di scomparire. Ce lo dicono e ce lo confermano tutte le indagini e le rilevazioni di questi ultimi mesi, guai a sottovalutare il grido di allarme e di protesta che giunge dalle realtà locali”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi che oggi e domani partecipa alla 131esima Sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni che si tiene a Bruxelles presso l’Edificio Charlemagne sede della Commissione europea nell’ambito della Settimana europea delle Regioni e delle Città.

I lavori hanno avuto inizio con un focus specifico dedicato al punto di vista delle Regioni e delle Città sulla situazione dell’Unione europea: nell’occasione sono intervenuti il presidente del Comitato europeo delle Regioni Karl Heinz Lambertz e il presidente del parlamento europeo Antonio Tajani, che hanno introdotto l’analisi dei risultati dell’ultima indagine promossa dal Comitato europeo delle Regioni sulla percezione dei cittadini europei nei confronti dell’Unione.

Il Comitato delle Regioni si è infatti impegnato nell’iniziativa Reflecting on Europe, promuovendo l’organizzazione di dialoghi con i cittadini e dibattiti civici a livello locale, allo scopo di raccogliere e trasmettere le idee e le preoccupazioni dei cittadini in merito al progetto europeo. Sono stati coinvolti oltre 160 rappresentanti del Comitato delle Regioni in questo processo e circa 30mila partecipanti hanno preso parte agli incontri organizzati in 81 regioni di tutti gli Stati membri.

