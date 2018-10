Ue: Fitoussi, Moscovici poco fine quando parla di xenofobi

Roma, 4 ott. (AdnKronos) – In Europa “c’è un’eccessiva indignazione contro l’Italia” per la manovra annunciata dal Governo “a causa dello stile provocatorio tenuto dal vicepremier Matteo Salvini in particolare sul tema degli immigrati”. Così all’Adnkronos l’economista francese Jean-Paul Fitoussi, docente all’istituto di studi politici di Parigi e all’Università Luiss di Roma, commentando le affermazioni del commissario agli affari economici Pierre Moscovici.

“Il Commissario Moscovici – sottolinea Fitoussi commentando le ultime dichiarazioni sull’Italia e sul governo che Moscovici considera ‘euroscettico e xenofobo’ – non è in genere molto fine. Mi ricordo quando aveva affermato che il governo Schröder era un governo provinciale. Secondo me le istituzioni dovrebbero avere un linguaggio più civile in modo da evitare di eccitare il dibattito tra le parti”. Ma, rileva Fitoussi, “è vero che Salvini non cerca di placare gli animi”. Comunque, aggiunge, “non possiamo dire che l’economia italiana non va bene perché i suoi uomini politici utilizzano un linguaggio colorito”.

