Ue: Gelmini, Italia non si preoccupi solo di immigrazione

Roma, 22 giu. (AdnKronos) – “Rileviamo con preoccupazione che, in vista della riunione del Consiglio europeo del prossimo 28 e 29 giugno, si parla solo di immigrazione mentre in quella occasione verrà discussa anche la proposta franco-tedesca di riforma della governance economica europea che danneggia il nostro Paese ed è stata ultimata senza la presenza dell’Italia in un incontro bilaterale Macron-Merkel pochi giorni fa”. Lo afferma la capogruppo di Fi alla Camera, Mariastella Gelmini.

“Chiediamo, quindi, al governo -aggiunge- di dedicare la dovuta attenzione anche ai temi economici, i cui riflessi pesano sulle tasche delle famiglie, delle imprese e dei lavoratori, e di operare affinché non solo il piano immigrazione ma anche la riforma della governance economica venga stoppata e rivista in almeno due punti: la disciplina dei crediti deteriorati (Npl) e il limite alla quantità di titoli del proprio Stato che le banche possono avere in portafoglio. E affinché si superino, nell’ambito dell’unione bancaria, le perplessità tedesche circa l’introduzione della garanzia unica sui depositi, a cui noi invece teniamo molto per tutelare il risparmio degli italiani”.