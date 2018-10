Ue: Lazar, Moscovici quando parla di xenofobi va oltre sue competenze/Adnkronos (3)

(AdnKronos) – Proprio per questo, sostiene Lazar, “penso che questo momento di tensioni tra Francia e Italia durerà fino alle elezioni europee” che si svolgeranno a maggio del 2019. “Sia Salvini che Macron – osserva ancora lo storico- hanno bisogno di questo scontro ma questo non impedisce che tutti gli altri scambi commerciali, economici e culturali tra questi due paesi possano avvenire come sono sempre avvenuti: business is business. Sicuramente siamo ad un momento di crisi politica storica tra i due paesi”.

Per Lazar comunque non ci sono nessi tra le tensioni tra Parigi e Roma e tra Bruxelles e l’Italia: “le recenti dichiarazioni del Commissario Ue agli Affari economici – sostiene lo storico- a mio parere non hanno nulla a che vedere con le tensioni tra Francia e Italia. Moscovici non parla come francese ma come funzionario europeo e a nome della Commissione Europea”.

Le dichiarazioni di Moscovici, piuttosto, rileva Lazar, “sono da ricollegare alle preoccupazioni di Bruxelles per i contenuti della manovra e agli attacchi ricevuti in particolare da Matteo Salvini che nei giorni scorsi in pratica ha dato dell’ubriaco al presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker”, che aveva ipotizzato un rischio Grecia per l’Italia.

