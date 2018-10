Ue: Lazar, Moscovici quando parla di xenofobi va oltre sue competenze/Adnkronos

Roma, 5 ott. (AdnKronos) – “Quando Moscovici dice ‘che gli italiani hanno optato per un governo xenofobo’ è andato al di la delle sue competenze di Commissario. In un momento di grande tensione tra l’Italia e Bruxelles di certo non facilita la ricerca di compromesso”. Così all’Adnkronos il presidente della Luiss School of Government e Professore di Storia e Sociologia politica a Sciences Po, Marc Lazar, commentando le dichiarazioni del Commissario Ue per gli affari economici ed europei, Pierre Moscovici che mercoledì ha affermato che ‘gli italiani hanno optato per un governo decisamente euroscettico e xenofobo che sulle questioni migratorie e di bilancio, sta cercando di sbarazzarsi degli obblighi europei’.

Moscovici, sottolinea lo storico e sociologo francese della politica, “si è espresso come Commissario Ue. Non come Moscovici o come francese. La critica che ha fatto al Governo italiano è una critica da membro della Commissione Ue. E’ un punto di vista dell’insieme della Commissione Europea che è preoccupata e che esprime dei dubbi sulla manovra economica annunciata dal Governo italiano in attesa di ricevere i documenti dell’Italia. Poi partirà la negoziazione tra il Governo italiano e Bruxelles”.

Quello a cui assistiamo, osserva Lazar, “è ad una rottura storica tra l’Italia e l’Unione Europea. L’Italia era storicamente il paese più europeista, uno dei paesi fondatori e che è sempre stato aperto al compromesso. Ora il nuovo Governo critica molto la Commissione Europea: si tratta di un governo che esce dalla tradizione storica italiana nei confronti dell’Unione Europea”, sottolinea lo storico che tempera: “per ora la proposta di manovra annunciata dal Governo italiano non rispetta i termini europei ma si tratta ancora solo di una proposta”.

