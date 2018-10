Ue: Mattarella a Conte e ministri, ricercare e tenere aperto dialogo/Adnkronos (2)

(AdnKronos) – Proprio per questo emerge ancora più forte l’esigenza di trovare punti di sintesi che comunque nelle prossime settimane e nei prossimi mesi consentano di trovare il necessario sostegno per veder riconosciute in qualche modo le ragioni del nostro Paese. Di qui la moral suasion del Presidente Mattarella, perchè si cerchi un approccio dialogante, evitando quindi arroccamenti e chiusure che difficilmente portano a raggiungere risultati concreti.

E naturalmente, a parte i temi che saranno al centro del Consiglio europeo, a iniziare dall’immigrazione, è chiaro che il primo terreno sul quale attuare il modus operandi auspicato dal Capo dello Stato, sarà inevitabilmente la prossima manovra economica.

E’ ovvio che l’Italia ha tutto il diritto di far valere le proprie ragioni, ma questo dovrà avvenire seguendo le regole e i canali istituzionali, evitando quindi polemici botta e risposta, proprio per poter raggiungere gli obiettivi che si prefigge il governo ed evitare pericolosi contraccolpi sui mercati.

