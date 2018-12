Ue: Mattarella vede premier e ministri, vigilare su meccanismi bilancio (2)

(AdnKronos) – Il presidente del Consiglio aveva quindi messo in guardia rispetto a “scorciatoie che conducano ad un bilancio settennale inadeguato alla posta in gioco. L’Europa ha infatti bisogno di spendere meglio sia per le nuove priorità, come immigrazione, sicurezza, investimenti, ricerca, che per le politiche tradizionali, come la coesione e la politica agricola comune, e deve inoltre aprirsi alle nuove risorse proprie”.

La preoccupazione deve essere quindi quella di garantire “effettiva convergenza socio-economica e sostegno agli imprenditori in un settore nevralgico, soprattutto per l’Italia, per le nostre economie esposte ad alcuni effetti della globalizzazione. Anche sul Quadro finanziario pluriennale -aveva concluso Conte- intendo riaffermare queste priorità italiane, con l’orgoglio di un Paese che è il quinto contributore netto e che, da membro fondatore dell’Unione europea, reputa essenziale un negoziato all’altezza di un’Europa moderna”.