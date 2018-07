Ue: Tria, rafforzare Unione monetaria ma ancora divergenze su modalità

Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Se l’obiettivo di rafforzare l’Unione monetaria è condivisa”, nell’area dell’euro, “ampi restano le divergenze sulle modalità migliore per conseguire l’obiettivo”. Ad affermarlo, nel corso del suo intervento all’Assemblea dell’Abi, è il ministro dell’Economia, Giovanni Tria.

La discussione politica in Europa nei prossimi mesi, rileva il ministro, “si concentrerà su quattro temi: il cosiddetto pacchetto bancario con le nuove normi prudenziali e sulle passività assoggettabili al bail in; le modalità di valutazione del grado di risoluzione del rischio secondo la tabella di marcia concordata dall’Ecofin a giugno 2016 per consentire la successiva apertura del negoziato politico sul sistema comune di garanzia dei depositi; la riforma del meccanismo europeo di stabilità per attribuirli il ruolo di supporto finanziario al fondo di risoluzione unico nel caso in cui le sue risorse siano insufficienti nonché possibili ulteriori funzioni; infine il rafforzamento di un bilancio dell’eurozona”.

Su questi temi, rileva ancora Tria, “il governo si misura attentamente perché riteniamo cruciali per le prospettive future dell’eurozona. Ci misuriamo attentamente con l’obiettivo ampiamente condiviso anche dagli altri paesi eurozona di rimediare a lacune e debolezze”.

