Ufficiale: Dal canto nuovo allenatore dell’Arezzo

Arriva in questi minuti l’ufficializzazione da parte della S.S. Arezzo dell’ingaggio di Alessandro dal canto quale futuro tecnico della prima squadra. Il nome dell’ex allenatore della Primavera della Juventus aveva iniziato a circolare ieri sera e, con il passare delle ore, il suo ingaggio diveniva sempre più probabile. Nel primo pomeriggio il segnale che tutto è andato a buon fine arriva con una nota ufficiale della Juventus la quale ringrazia Dal Canto per il lavoro svolto alla guida della squadra Primavera ed augurandogli il meglio nella sua nuova veste professionale. Poco dopo le 16.00 la conferma appare anche nel sito ufficiale della S.S. Arezzo che con un comunicato di appena un rigo da notizia dell’ingaggio del nuovo allenatore.

Alessandro Dal Canto è nato a Castelfranco Veneto nel 1975. La sua carriera di calciatore inizia nelle giovanili della Juventus squadra nella quale, il 27 gennaio 1993, gioca la sua prima gara da professionista. Dopo un anno nelle file bianco nere passa al Vicenza squadra nella quale tornerà a giocare in altre occasioni. Tra i vari club nei quali ha militato ricordiamo Torino e Bologna. Vanta pure 9 presenze nelle nazionali giovanili Under 18 ed Under 23.

Come allenatore esordisce alla guida della Primavera del Padova nel 2009 per poi prendere le redini della prima squadra. Allena quindi a Vicenza e Venezia. Nel 2015 assume la guida tecnica della Nazionale Under 17 per poi passare, l’anno successivo, ad Empoli dove allena la squadra Primavera. Nella passata stagione guida i pari età della Juventus che porta disputare le semifinali del Campionato Italiano (sconfitti dall’Inter che poi si aggiudica il titolo nella finale contro la Fiorentina), e la semifinale del torneo di Viareggio (battuta dalla Fiorentina che in finale sarà ancora sconfitta dall’Inter).