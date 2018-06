Uil: Barbagallo, uscire da stallo, via a piattaforma per rinascita

Roma, 21 giu. (AdnKronos) – Una piattaforma in 5 punti per la rinascita e lo sviluppo del Paese. A proporre una strada comune a governo e sindacati per porre fine allo stallo economico in cui è impigliata l’economia italiana è il leader Uil, Carmelo Barbagallo, aprendo il XVII Congresso della confederazione. Cinque punti, “realistici e realizzabili” attorno a cui creare “il massimo consenso possibile” e con cui disegnare un intervento a più facce, un intervento di prospettiva, lontano per questo da qualsiasi idea di ‘bonus’: dagli investimenti pubblici al taglio delle tasse per i lavoratori dipendenti e i pensionati; dalla modifica alla legge Fornero sulle pensioni allo sviluppo della produttività fino alla partecipazione dei lavoratori all’impresa.

“Politiche queste, le uniche in grado di dare un ampio respiro e uno sbocco concreto alle esigenze di integrazione nel tessuto sociale e occupazionale dei nostri giovani”, spiega Barbagallo all’indirizzo dell’esecutivo e dei segretari generali di Cgil e Cisl. Un percorso diverso, incalza, fatto solamente di leggi, non raggiungerebbe l’obiettivo. “Altre proposte che passassero attraverso una costruzione meramente legislativa sarebbero indebolite dall’occasionalità e transitorietà”, dice Barbagallo.

E ribadisce: “La politica dei bonus va bene per governare le emergenze ma non per realizzare una prospettiva. Serve per aiutare a superare le crisi ma non per quel cambiamento strutturale di cui abbiamo bisogno”. (segue)