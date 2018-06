Uil: Barbagallo, via piattaforma per rinascita, ora governo a prova dei fatti/Adnkronos

Roma, 21 giu. (AdnKronos) – Una piattaforma in 5 punti per la rinascita e lo sviluppo del Paese. A proporre una strada comune a governo, sindacati e imprese è il leader Uil, Carmelo Barbagallo, aprendo il XVII Congresso della confederazione. Cinque punti, “realistici e realizzabili” con cui disegnare un intervento a più facce, per dare una prospettiva che sia strutturale al Paese, al riparo dalla politica dei ‘bonus’ dei governi passati.

Via dunque ad una azione comune con cui dotare l’Italia di sostanziosi investimenti pubblici, di una riforma fiscale che tagli le tasse ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, di una legge sulle pensioni diversa dalla Fornero con cui poter lasciare il lavoro a partire da 63 anni, di uno sviluppo della produttività e di una legge con cui consentire ai lavoratori la partecipazione all’impresa.

“Politiche queste, le uniche in grado di dare un ampio respiro e uno sbocco concreto alle esigenze di integrazione nel tessuto sociale e occupazionale dei nostri giovani”, spiega Barbagallo che confida per la riuscita dell’operazione in una unità, soprattutto sindacale.