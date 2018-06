Unioncamere promuove Premio storie alternanza scuola-lavoro

Roma, 22 giu. (Labitalia) – Ai blocchi di partenza la seconda edizione del Premio Storie di alternanza, l’iniziativa promossa da Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti di progetti d’alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli istituti scolastici italiani di secondo grado. Con la pubblicazione del bando sul sito di Unioncamere (www.unioncamere.gov.it), si riaccendono infatti i motori del concorso che – stando ai numeri delle due sessioni dell’edizione 2017/2018 – ha destato grandissimo interesse tra studenti e scuole. Sono stati, infatti, oltre 8.000 i giovani che hanno partecipato alle due competizioni e circa 850 i video presentati.

“Il Premio intende contribuire ad accrescere la qualità e l’efficacia dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, attivare una proficua collaborazione tra le scuole, le imprese e gli enti coinvolti, rendere significativa l’esperienza attraverso la realizzazione di ‘video-racconti’ che descrivano le attività svolte e le competenze maturate nel percorso di alternanza scuola-lavoro, grazie anche al supporto dei tutor scolastici e aziendali”, fa sapere Unioncamere in una nota.

Come la precedente, anche la nuova edizione prevede 2 categorie di concorso (Licei e Istituti tecnici e professionali) e 2 sessioni, con candidature possibili, rispettivamente, dal 1° settembre al 19 ottobre 2018 e dal 1° febbraio al 12 aprile 2019 , per premiare i percorsi di alternanza realizzati a partire dall’anno scolastico 2017/2018.

Le Camere di commercio effettueranno una selezione dei video pervenuti e conferiranno riconoscimenti a livello locale. I giovani vincitori dei premi locali saranno candidati al concorso nazionale, che prevede tre riconoscimenti per la categoria Licei e altrettanti per gli Istituti tecnici, con la possibilità di una menzione dedicata a un racconto di alternanza scuola-lavoro incentrato sul settore della meccatronica, da premiare attraverso uno stage extracurriculare remunerato.

Le premiazioni nazionali saranno due: la prima a Verona, a novembre, nel corso di Job&Orienta 2018, e la seconda a Roma, nel mese di maggio 2019. Tutti i materiali della precedente edizione del Premio Storie di alternanza sono disponibili sul sito di Unioncamere, compresa una playlist con tutti i video-racconti.

Per tutte le informazioni aggiornate sulle Camere di commercio aderenti all’iniziativa e sulla documentazione da produrre sarà continuamente aggiornata la sezione del sito di Unioncamere dedicata al premio, oppure sarà possibile scrivere a: storiedialternanza@unioncamere.it.