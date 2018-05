Università: al via domani l”Educational Robotics Week’

Milano, 15 mag. (AdnKronos) – Nell’ambito delle celebrazioni per il ventennale dell’Università Bicocca di Milano, si terrà, dal 16 al 26 maggio, ‘Educational Robotics Week’, un cartellone di eventi che avrà come filo conduttore le applicazioni sociali e scientifiche della robotica, a partire dalla robotica educativa. Si tratta della seconda edizione della kermesse e prenderà il via domani all’Istituto comprensivo ‘Via Papa Giovanni Paolo II’, con un appuntamento dal titolo ‘Il Labirinto’: gli alunni sperimentano il ruolo di programmatori, ragionando sulla trasformazione del movimento attraverso osservazioni, ipotesi e riflessioni. Nei due giorni successivi, il 17 e 18 maggio, nell’edificio U26 dell’ateneo, ‘Festival della robotica educativa’; il 19 maggio all’istituto comprensivo ‘Vittorio Locchi’, ‘Programmiamo con i robot’, mentre all’istituto Paolo e Larissa Pini’ l’incontro dal titolo ‘Venite alla festa’.

Il 22 maggio ‘Interazione uomo-robot: fondamenti, tecnologie e implicazioni psicologiche’, in edificio U6, quindi sempre il 22 maggio, Robot in gioco, all’istituto comprensivo Salvo d’Acquisto di Muggiò. Ultimo appuntamenti della giornata ‘Da Nxt ad Ev3: il racconto si anima” all’istituto Vittorio Locchi. Il 23 maggio ‘ I primi 50 anni di 2001 Odissea nello spazio. Tra profezie e visioni al Museo interattivo del Cinema di di viale Fulvio Testi. E ancora altre iniziative aperte al pubblico realizzate nelle scuole con cui il Dipartimento collabora, e in cui gli studenti esibiranno i risultati dei percorsi di robotica svolti in classe con gli insegnanti.

La Educational Robotics Week avverrà grazie al supporto del Laboratorio di Robotica per le Scienze Cognitive e Sociali recentemente costituitosi, che fa parte del Polo Digitale del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione.