Usa: Fed, 35 principali banche superano stress test

New York, 22 giu. (AdnKronos) – Tutte le 35 principali banche Usa, tra le quali figurano anche Jp Morgan Chase &Co, Citigroup, Bank of America e Goldman Sachs che controllano l’80% degli asset del sistema bancario Usa, hanno superato gli stress test. Ad annunciarlo in una nota è la Federal Reserve (Fed) sottolineando che le banche esaminate hanno sufficiente capitale e sono abbastanza forti da continuare ad erogare credito alle famiglie e alle imprese anche di fronte ad una grave recessione globale.

Per la prima volta sono stati resi noti anche i risultati di sei banche estere tra le quali Deutsche Bank, Bnp Paribas, Barclays, Credit Suisse e Ubs che in precedenza erano state costrette a creare holding negli Usa con capitali propri.