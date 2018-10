Usa: Kavanaugh alla Corte Suprema, vittoria di Trump (2)

(AdnKronos/Dpa) – Il giudice è da settimane al centro di una battaglia politica e legale dopo l’accusa di aver aggredito sessualmente una donna ai tempi del liceo. A fare scalpore, la rumorosa testimonianza rilasciata nei giorni scorsi davanti al Senato, nella quale Kavanaugh ha respinto le accuse e ha gridato a un complotto della sinistra per escluderlo dalla corsa alla Corte Suprema. Ora, dopo l’elezione, le decisioni di Kavanaugh potrebbero incidere su questioni fondamentali come i diritti delle donne, l’assistenza sanitaria e il finanziamento delle campagne elettorali.

Con ogni probabilità, riferisce ancora la Dpa, il giudice sarà protagonista della campagna elettorale per le elezioni a medio termine del mese prossimo, con le parti in attesa di radunare la propria base all’opposizione o in sostegno del giudice.

