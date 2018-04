Usa: Renzi, grazie a M.L.King e Bob Kennedy mondo oggi è posto migliore (2)

(AdnKronos) – “Non è vero -prosegue Renzi- che ‘si stava meglio quando si stava peggio’ come ci vogliono far credere. La storia va avanti, comunque. Vogliamo allora vivere le cerimonie in ricordo del dottor King e del senatore Kennedy non come atto nostalgico ma come occasione di impegno. Di confronto. Di rifiuto della cultura di odio che spesso viene alimentata anche oggi, specie nei social. Del resto proprio MLK diceva: ‘Si odia chi si teme, si teme chi non si conosce’. Lottiamo insieme anche oggi contro la cultura dell’odio e dell’ignoranza, amici. Ricordando chi ha perso la vita per un ideale, ma ha permesso alla storia di scrivere una pagina di speranza”.