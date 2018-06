Vaccini: Boccia, Salvini-Di Maio in disaccordo su tutto

Roma, 22 giu. (AdnKronos) – “Pensavamo di dover attendere l’autunno, con il Bilancio, per capire e toccare con mano le tante contraddizioni che regolano il rapporto politico tra Lega e M5S e i loro due leader politici, ma non passa giorno in cui non riescono a nascondere i diversi punti di vista su tutto”. Lo ha detto Francesco Boccia, deputato Pd, oggi in Puglia per la campagna elettorale per i ballottaggi delle amministrative.

“Oggi è la giornata dei vaccini. Anche sulla sanità mi pare ci sia da oggi la linea Salvini; le parole ambigue della ministra Grillo che dovrebbe essere ancora una militante del M5S danno il senso del caos quotidiano. Con le famiglie italiane non si può essere ambigui così come appare dalla risposta della ministra Grillo; va detto semplicemente ‘state tranquilli, non si cambia nulla, i vaccini si fanno'”.

“Ormai siamo al disaccordo quotidiano e all’alimentazione di una cortina fumogena permanente che serve solo a tenere in vita un’inutile propaganda permanente. Vedremo in questi mesi se Di Maio capirà in quale guaio si è cacciato e quanti danni sta facendo al Paese rafforzando la destra di Salvini e la sua idea di società”, ha concluso.