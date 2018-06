Vaccini: Calabria, no a incertezza e confusione su tutela salute

Roma, 23 giu. (AdnKronos) – “Incertezza e confusione non sono ammesse quando si parla di tutela della salute. Quando si affrontano questi temi infatti non possono esserci distinguo o approcci ideologici: occorre tenere bene a mente il valore della protezione della persona, ancor più quando si tratta dei bambini”. Lo afferma la deputata e leader di Forza Italia Giovani Annagrazia Calabria.

“Il valore dell’immunizzazione -aggiunge- non dovrebbe essere mai messo in discussione, perché solo grazie alle vaccinazioni ci è stato possibile sconfiggere malattie molto gravi. I bambini devono essere vaccinati anche perché oltre alla responsabilità di ogni genitore nei confronti del proprio figlio esiste quella responsabilità collettiva di ogni genitore nei confronti degli altri bambini. Penso che questo sia l’unico input che dovrebbe venire da una politica seria che abbia a cuore la salute dei cittadini”.