Vaccini: Moretti (Pd), l’autocertificazione è una scelta folle

Venezia, 5 lug. (AdnKronos) – “L’autocertificazione senza controlli è assolutamente inutile, una follia. Trovo sbagliata la scelta del Governo sui vaccini, è un pericoloso passo indietro che può mettere a rischio la salute dei nostri figli”. Così Alessandra Moretti, Consigliera regionale del Partito Democratico, in Veneto commenta l’annuncio del ministro della Salute Giulia Grillo: per iscrivere i bambini a scuola i genitori non dovranno mostrare alcun documento sanitario, sarà sufficiente un’autocertificazione.

“Viene depotenziato il decreto Lorenzin – prosegue – senza pensare alle conseguenze. In questi mesi di applicazione, nonostante le sanzioni decisamente alleggerite rispetto alla versione iniziale, la copertura è cresciuta molto. Ricordo che la cosiddetta immunità di gregge è fondamentale per tutelare e talvolta salvare la vita ai bambini immunodepressi o affetti da malattie ematologiche che non possono essere vaccinati. E l’obbligo è la sola via. In Veneto è stata raggiunta una soglia di copertura importante, impensabile nei 10 anni di sospensione dell’obbligatorietà imposta dal centrodestra. Adesso si decide di fare una retromarcia a livello nazionale, motivandola con la volontà di ‘alleggerire gli oneri per le famiglie’”.

“In realtà, inseguendo superstizioni e stregoni, si scarica addosso ai genitori ogni responsabilità: in caso di errori rischiano di commettere un reato penale. Mi auguro – conclude Moretti – che ci sia una forte mobilitazione della comunità scientifica per fermare questa follia”.