Vaccini: Nyt, in Italia basta la parola dei genitori

Roma, 6 lug. (AdnKronos Salute) – “La prova di vaccinazione per bambini? Per l’Italia ora basta la parola dei genitori”. E’ il titolo del lungo articolo che il ‘New York Times’ ha dedicato al dibattito sul tema dell’autocertificazione, dopo l’arrivo delle nuove norme, a maglie più larghe, per iscrivere i bambini a scuola.

“Per nuotare in piscina ho dovuto presentare un certificato medico, non un’autocertificazione, eppure alla peggio sarei morto io. Per i vaccini, che se omessi provocano pericolo agli altri, basta l’autocertificazione”, dice il virologo Roberto Burioni, citato nell’articolo in cui il quotidiano della Grande Mela ricorda che le coperture vaccinali contro il morbillo in Europa “sono più basse che negli Stati Uniti”.

“Non è chiaro in che modo il governo assicurerà che i genitori dicano la verità sulle vaccinazioni dei loro figli sui moduli di iscrizione scolastica”, prosegue il Nyt, evidenziando che “da parte sua, il ministro della Salute Giulia Grillo ha annunciato di essere incinta e che vaccinerà suo figlio”.