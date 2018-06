Vaccini: Ruggieri, bambini soggetti deboli da tutelare

Roma, 23 giu. (AdnKronos) – “Di questo passo dovremo riformulare la massima di Henry Ford e dire: ‘Il regresso è tale solo se è per tutti’. Che delusione la discussione sui vaccini. I bambini sono soggetti deboli e li dobbiamo tutelare, non mettere a rischio per la cultura del sospetto sul progresso”. Lo afferma Andrea Ruggieri, deputato di Fi.

“O dopo aver messo -un sottosegretario del governo del cambiamento- in discussione lo sbarco sulla Luna, metteremo in discussione -aggiunge- l’utilità della ruota, dell’airbag e del cellulare?”