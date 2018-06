Vaccini: Sanofi Pasteur premia i vincitori del laboratorio #PerchéSì (2)

(AdnKronos) – A giudicare i finalisti – Taranto, Palermo, Perugia, Bari, Roma, Firenze, Pisa le città di provenienza – una giuria multidisciplinare composta da rappresentanti del ‘Calendario per la Vita’ ed esperti di comunicazione medico-scientifica. Al progetto vincitore del contest sarà offerto un master intensivo in comunicazione in ambito sanitario e vaccinale presso la Tag Innovation School, scuola di formazione sulle competenze digitali promossa da Talent Garden.

“Informare in modo autorevole, corretto ed efficace è fondamentale per trasmettere il valore della vaccinazione. La cultura della prevenzione oggi più che mai rischia di essere minacciata dalla disinformazione che spesso, soprattutto sui social, viaggia più velocemente della comunicazione medico-scientifica e istituzionale”, spiega Paolo Bonanni, professore di Igiene e medicina preventiva all’università degli Studi di Firenze e co-presidente della giuria. “Lo sforzo che bisogna fare è di cercare di proporre con un linguaggio semplice cosa sono i vaccini, quanto bene hanno fatto alla nostra salute. Oggi è stata una giornata importante perché tanti ragazzi hanno portato dei contributi rilevanti per cercare di rendere questa tematica fruibile e comprensibile anche a un grande pubblico”.

Al team vincitore dell’hackathon sarà offerto un viaggio-studio all’Institute of Interaction Design di Copenaghen, co-fondato e diretto da Simona Maschi, anche lei tra i componenti della giuria. “E’ stato bello vedere la composizione dei team” che ha ‘certificato’ come sia “assolutamente possibile unire due mondi, quello scientifico e quello della creatività. Un tema interessante è stata l’ironia” usata ad esempio dai vincitori che hanno ‘ribaltato’ il concetto di fake news.